На Дону планируют отремонтировать более 1,5 тыс. домов с учетом требований энергоэффективности

НКО «Фонд капитального ремонта» начал активную подготовку к реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Ростовской области 2019 года

Директор Фонда капитального ремонта Владислав Крюков рассказал, что в 2019 году в Ростовской области планируется отремонтировать больше 1,5 тыс. домов. Собственники жилья в многоэтажках, которые вошли в программу капремонта 2019 года, уже получили уведомления о проведении работ.

«Теперь мы ждем обратной связи от собственников. Жильцы должны провести общие собрания, согласовать предельную стоимость предстоящего капитального ремонта и предоставить в Фонд протоколы общих собраний. Очень советую собственникам не затягивать этот процесс, ведь чем быстрее мы получим необходимы документы, тем скорее сможем разработать проектно-сметную документацию, провести торги и, самое главное, подрядные организации смогут раньше приступить к началу работ по капитальному ремонту», — объяснил Владислав Крюков.

Программа капитального ремонта 2018 года близится к завершению. В нее вошли около 1 тыс. многоэтажек. Первые кровли были сданы в марте, первые отремонтированные системы отопления — в апреле.

Большинство многоэтажек уже отремонтированы, в остальных домах специалисты заканчивают работы. Министерство ЖКХ Ростовской области взяло под контроль самые проблемные объекты, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Владислав Крюков подчеркнул, что основной задачей капремонта является повышение энергоэффективности многоквартирных домов. С каждым годом количество многоэтажек, где проходит энегроэффеективный капитальный ремонт, увеличивается. В этом году по программе капремонта в многоквартирных домах планируется установить 180 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), заменить 220 лифтов в 89 домах.

В рамках реализации региональной программы капремонта общедомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов Фонд капитального ремонта внедряет энергосберегающее оборудование и технологии в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении». Так, в многоэтажках устанавливается оборудование автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от наружной температуры воздуха. Это оборудование позволяет автоматически уменьшать подачу тепла в дом, если за окном тепло, и увеличивать, если холодно. Это позволяет экономить деньги собственников жилья в теплые дни.

В рамках капитального ремонта внутридомовых инженерных систем устанавливаются общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов с возможностью дистанционного снятия показаний в дальнейшем. Это позволит выводить локально или в интернет показания общедомовых приборов учета и сделает более прозрачным энергопотребление дома.

Министерство ЖКХ Ростовской области рекомендует собственникам жилья принимать решения на общих собраниях и устанавливать систему диспетчеризации потребления коммунальных ресурсов в многоквартирном доме, то есть оборудование, позволяющее дистанционно снимать показания как с общедомовых, так и с индивидуальных приборов учета в режиме текущего времени. Это оборудование позволяет автоматически формировать ведомость индивидуального потребления и значительно снижать расходы на оплату коммунальных ресурсов в целях содержания общедомового имущества (СОИД). Однако эти мероприятия не могут быть оплачены за счет средств капремонта, если собственники не приняли решение о дополнительном взносе на эти цели.