В Темрюке у женщины похитили деньги при попытке купить мопса

Краснодарский край

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В Темрюке будут судить жительницу Кировской области за мошенничество при продаже собаки

Полицейские установили, что местная жительница нашла в интернете объявление о продаже щенка мопса. Она позвонила по указанному номеру и договорилась о цене. Продавец попросила перевести себе на счет 25 тыс. рублей, а взамен пообещала отправить собаку на поезде. Когда 38-летняя жительница Кировской области получила деньги, она перестала выходить на связь.

Полицейские установили личность подозреваемой, задержали ее по месту жительства и доставили в Краснодарский край для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) передали в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Деньги Животные Мошенничество Полиция
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