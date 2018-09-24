Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона

По итогам шести первых месяцев 2018 года число активных пользователей личного кабинета выросло на треть, сообщили в пресс-службе Tele2. Приложение наиболее популярно среди абонентов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в регионах Урала.

Лидером по количеству пользователей приложения «Мой Tele2» стала Москва и Московская область. Это объясняется большим проникновением смартфонов в столичной сети. В Москве в личный кабинет со своего устройства заходят более трети клиентов.

Второе место по популярности приложения заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где живет примерно 10% пользователей «Мой Tele2». Третью строчку заняла Нижегородская область с долей в 8% клиентов. Кроме того, в топ рейтинга попали Челябинская и Свердловская области.

Среди южан более трети абонентов оператора являются активными пользователями приложения «Мой Tele2», с начала года их число выросло почти на 4%.

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы у абонентов. 65% клиентов заходят в личный кабинет, чтобы просмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей открывает «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей.

Более 37% абонентов настраивают под себя тарифы-конструкторы, корректируя через приложение число минут и гигабайтов, а также активируют дополнительные услуги. Чаще всего абоненты изменяют объем интернет-трафика. Вторая по популярности услуга — безлимитный доступ к сервисам для свиданий «Мои знакомства». Еще одна востребованная опция — безлимит на видеохостинг YouTube.

Около 12% клиентов используют приложение для доступа к программе лояльности «Больше», которая предлагает бонусы от партнеров. Более 12% абонентов открывают «Мой Tele2», чтобы обменять минуты на гигабайты.

Анализ популярности функции настройки тарифа в регионах показал, что чаще всего ее используют жители Москвы и Санкт-Петербурга. На третьем месте — Челябинская область, следом идет Нижегородская область. Пятерку лидеров замкнул Краснодарский край.

Исследование предпочтений операционных систем показало, что около 80% клиентов приложения «Мой Tele2» используют Android, остальные выбирают iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета оказались Samsung и Apple. При этом лидерство моделей смартфонов меняется в зависимости от макрорегиона: Apple предпочитают жители столицы и центральной России, в остальных регионах Tele2 преобладают смартфоны Samsung.

«Ускоренное развитие LTE-сетей и обновление линейки "Мой Tele2" способствуют активному увеличению доли пользователей мобильного интернета среди наших клиентов. На улучшение качества абонентской базы Tele2 косвенно указывают и результаты работы приложения "Мой Tele2", которое набирает популярность среди клиентов. Оно открывает все преимущества тарифного конструктора — достаточно всего нескольких простых операций, чтобы собрать свой супертариф», — рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Он отметил, что со времени запуска сервиса в октябре 2017 года абоненты обменяли около 50 петабайт трафика, более 97% из них сделали это с помощью приложения «Мой Tele2».

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