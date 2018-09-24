ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона на Кубани

Управление ФСБ по Краснодарскому краю 24 сентября сообщило о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины

По данным спецслужб, мужчина приехал в Краснодарский край на заработки. Сотрудники УФСБ выяснили, что мужчина — агент Службы безопасности Украины. По их мнению, он собирал данные о военных объектах, расположенных в крае, а также о передвижении военной техники и кадровом составе Министерства обороны России, сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

ФСБ предупредила мужчину об уголовной ответственности за совершение преступления по ст. 276 УК РФ (Шпионаж) и выдворила за пределы России.