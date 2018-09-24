В Ростове мужчину заподозрили в изнасиловании и убийстве своей шестилетней дочери

В Ростове-на-Дону местного жителя подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка 21 сентября

По данным следствия, тело задушенной шестилетней девочки нашли в одном из домов города. Следствие установило, что до наступления смерти ее изнасиловали. По подозрению в совершении преступлений задержали 28-летнего отца ребенка.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием).

Ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.