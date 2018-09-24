В Курганинском районе приставы арестовали тягач
Краснодарский край Валерия Дульская
В Курганинском районе за долг в 700 тыс. рублей приставы арестовали тягач
Местный житель задолжал по сводному исполнительному производству. Судебные приставы описали и арестовали грузовой тягач Volvo FH12, принадлежащий должнику.
Пока сотрудники ФССП оформляют документы, необходимые для принудительной реализации машины, мужчина может погасить задолженность в 700 тыс. рублей и вернуть тягач, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.