ФК «Кубань» уступил геленджикскому «Спартаку»
Футбольный клуб «Кубань» 23 сентября сыграл с дублем «Спартака» из Геленджика
Матч 19-го тура Кубка губернатора Краснодарского края (Первая лига, 3 зона) состоялся в Краснодаре на стадионе «Труд» и завершился победой гостей со счетом 1:2.
Первый гол встречи на 11-й минуте забил игрок красно-белых Роман Анисимов. На 75-й минуте нападающий «Кубани» Максим Варнавский сравнял счет. Однако краснодарский клуб не смог уйти от поражения и на последней минуте основного времени пропустил второй гол, автором которого стал Роман Ерофеев.
Следующий матч «Кубань» проведет 30 сентября в гостях у «Анапы».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом туре краснодарская команда одержала победу над «Олимпом» из станицы Северской.
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