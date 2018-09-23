ФК «Кубань» уступил геленджикскому «Спартаку»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Кубань» 23 сентября сыграл с дублем «Спартака» из Геленджика

Матч 19-го тура Кубка губернатора Краснодарского края (Первая лига, 3 зона) состоялся в Краснодаре на стадионе «Труд» и завершился победой гостей со счетом 1:2.

Первый гол встречи на 11-й минуте забил игрок красно-белых Роман Анисимов. На 75-й минуте нападающий «Кубани» Максим Варнавский сравнял счет. Однако краснодарский клуб не смог уйти от поражения и на последней минуте основного времени пропустил второй гол, автором которого стал Роман Ерофеев.

Следующий матч «Кубань» проведет 30 сентября в гостях у «Анапы».

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