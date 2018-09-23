На Кубани полиция ищет 16-летнего подростка, пропавшего неделю назад

Сотрудники полиции Тбилисского района разыскивают пропавшего без вести несовершеннолетнего местного жителя

Жительница Тбилисского района сообщила в ОВД, что 16 сентября ее сын ушел из дома и до сих пор не вернулся. После этого полиция объявила в розыск 16-летнего Алексея Лебединского.

Приметы пропавшего: на вид 14-16 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение, овальное лицо, прямые светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет в черную футболку, черные джинсы и серые тапочки на резиновой подошве.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам 8 (967) 306-21-01, 8 (86158) 2-33-12, 102 или 112, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.