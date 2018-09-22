В амфитеатре парка «Краснодар» покажут фильмы «Привидение» и «Смерть ей к лицу»
22 и 23 сентября в амфитеатре городского парка «Краснодар» пройдут показы мелодрамы «Привидение» и комедии «Смерть ей к лицу»
Мелодраму «Привидение» краснодарцы смогут увидеть сегодня, 22 сентября (возрастное ограничение 12+), а комедию «Смерть ей к лицу» — завтра, 23 сентября (возрастное ограничение 16+). Показы начнутся в 19:00, сообщает официальный инстаграм-аккаунт парка.
«Привидение» — мелодрама Джерри Цукера, вышедшая на экраны в 1990 году. Фильм получил ряд наград и номинаций, в том числе пять номинаций на премию «Оскар» в 1991 году, две из которых оказались победными (за лучший оригинальный сценарий и лучшую женскую роль второго плана). Фильм стал самым кассовым фильмом 1990 года, собрав 217 млн долларов в США и 290 млн долларов в других странах. В главных ролях — Патрик Суэйзи и Деми Мур.
«Смерть ей к лицу» — комедия Роберта Земекиса, вышедшая на экраны в 1992 году. Лауреат премии «Оскар» за визуальные эффекты. В главных ролях — Мерил Стрип, Брюс Уиллис и Голди Хоун.
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Что посмотреть в выходные?! Фантастика, комедия или драма �� А если хочется всё сразу, то это ко мне в #амфитеатр �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ �� Суббота, 22 сентября посмотрим "Привидение" (12+). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ �� Воскресенье, 23 сентября - "Смерть ей к лицу" (16+). Начало сеансов в 19:00, вход свободный как всегда! @officialparkkrasnodar ������ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #ДеньПоказа #КиноПодОткрытымНебом
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