В амфитеатре парка «Краснодар» покажут фильмы «Привидение» и «Смерть ей к лицу»

22 и 23 сентября в амфитеатре городского парка «Краснодар» пройдут показы мелодрамы «Привидение» и комедии «Смерть ей к лицу»

Мелодраму «Привидение» краснодарцы смогут увидеть сегодня, 22 сентября (возрастное ограничение 12+), а комедию «Смерть ей к лицу» — завтра, 23 сентября (возрастное ограничение 16+). Показы начнутся в 19:00, сообщает официальный инстаграм-аккаунт парка.

«Привидение» — мелодрама Джерри Цукера, вышедшая на экраны в 1990 году. Фильм получил ряд наград и номинаций, в том числе пять номинаций на премию «Оскар» в 1991 году, две из которых оказались победными (за лучший оригинальный сценарий и лучшую женскую роль второго плана). Фильм стал самым кассовым фильмом 1990 года, собрав 217 млн долларов в США и 290 млн долларов в других странах. В главных ролях — Патрик Суэйзи и Деми Мур.



«Смерть ей к лицу» — комедия Роберта Земекиса, вышедшая на экраны в 1992 году. Лауреат премии «Оскар» за визуальные эффекты. В главных ролях — Мерил Стрип, Брюс Уиллис и Голди Хоун.