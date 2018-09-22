На Кубани будут судить местного жителя, который посадил 60 человек в 11-местный катер

Краснодарский край

Распечатать

В Туапсинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который перевозил на 11-местном катере 60 человек

По версии следствия, в августе житель Туапсинского района организовал платные морские прогулки по акватории Черного моря. На пляже Джубги он посадил и прокатил 60 пассажиров на катере «Южная ночь». Судно рассчитано на 11 человек. 

Также предприниматель не провел инструктаж по правилам поведения на лодке и не обеспечил людей застегнутыми спасательными жилетами. Установлено, что у мужчины не было разрешения и лицензии, дающих право на перевозку пассажиров. 

В отношении 40-летнего капитана судна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Безопасность Следственный комитет Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-глава Кабардино-Балкарии назначен замглавы Совбеза РФ
Надежда Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую
В Краснодаре после открытия части Тургенева 27 сентября изменят маршрут шести автобусов
Брата экс-главы Дагестана задержали за участие в преступном сообществе главы медсоцэкспертизы
Кадыров и Евкуров прокомментировали соглашение о границе между Чечней и Ингушетией
«Черноморец» уступил «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале