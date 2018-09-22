На Кубани будут судить местного жителя, который посадил 60 человек в 11-местный катер

В Туапсинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который перевозил на 11-местном катере 60 человек

По версии следствия, в августе житель Туапсинского района организовал платные морские прогулки по акватории Черного моря. На пляже Джубги он посадил и прокатил 60 пассажиров на катере «Южная ночь». Судно рассчитано на 11 человек.

Также предприниматель не провел инструктаж по правилам поведения на лодке и не обеспечил людей застегнутыми спасательными жилетами. Установлено, что у мужчины не было разрешения и лицензии, дающих право на перевозку пассажиров.

В отношении 40-летнего капитана судна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).