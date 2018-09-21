«Краснодар-3» дома уступил песчанокопской «Чайке»

Краснодарский край, Ростовская область

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ФК «Чайка» из с. Песчанокопского Ростовской области обыграл «Краснодар-3» в матче девятого тура ПФЛ

Встреча, прошедшая на стадионе Академии ФК «Краснодар», завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «Чайки» Александр Подбельцев, отличившийся на 54-й минуте.

После девяти туров «Краснодар-3» расположился на 13-м месте в турнирной таблицы ПФЛ с пятью очками в активе. Команда из Песчанокопского, набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу.

Следующий поединок «горожане» проведут в гостях 30 сентября против майкопской «Дружбы».

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