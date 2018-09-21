Краснодарский микрорайон «Губернский» посетила австро-немецкая делегация
Высокопоставленные чиновники из Австрии и Германии 21 сентября посетили микрорайон «Губернский» в Краснодаре
Прием иностранным гостям оказала группа компаний «ЮгСтройИнвест». Делегацию сопровождала председатель гордумы Краснодара Вера Галушко, представители власти, строители и сотрудники «ЮгСтройИнвест».
«Приятно, что наш труд высоко ценят не только жители, но и мэрия Краснодара вместе с вышестоящим управлением. Из всего города для знакомства с архитектурой и социальной инфраструктурой выбрали микрорайон "Губернский"», — сказал заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
Приветствие гостей прошло по русским традициям. Иностранцев встретили хлебом-солью. После этого провели экскурсию по жилому комплексу. Бургомистры австрийского Вельса и депутаты городского совета немецкого Карлсруэ высадили деревья в вишневом саду. Затем они осмотрели детский сад. Гости ознакомились с инфраструктурой микрорайона, оценили крытый тренажерный зал и отправились в новую школу.
«Нас поразил этот микрорайон: как он спроектирован, сколько здесь социальных объектов и спортивных площадок. Я не первый раз в Краснодаре. Рад, что в этот раз мы здесь как политики и можем открыть для себя что-то новое в этой грани», — сказал руководитель делегации, депутат городского совета Карлсруэ Тильман Эдмунд Пфаннкух.
Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко отметила, что гости сами попросили показать им новый микрорайон «Губернский».
«Им было интересно, как выглядят жилые микрорайоны и современные учебные заведения. Чувствуется, что делегатам в «Губернском» нравится. Здесь есть все возможности для занятий как физическим, так и духовным развитием», — добавила председатель гордумы.
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