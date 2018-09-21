Краснодарский микрорайон «Губернский» посетила австро-немецкая делегация

Высокопоставленные чиновники из Австрии и Германии 21 сентября посетили микрорайон «Губернский» в Краснодаре

Прием иностранным гостям оказала группа компаний «ЮгСтройИнвест». Делегацию сопровождала председатель гордумы Краснодара Вера Галушко, представители власти, строители и сотрудники «ЮгСтройИнвест». «Приятно, что наш труд высоко ценят не только жители, но и мэрия Краснодара вместе с вышестоящим управлением. Из всего города для знакомства с архитектурой и социальной инфраструктурой выбрали микрорайон "Губернский"», — сказал заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. Приветствие гостей прошло по русским традициям. Иностранцев встретили хлебом-солью. После этого провели экскурсию по жилому комплексу. Бургомистры австрийского Вельса и депутаты городского совета немецкого Карлсруэ высадили деревья в вишневом саду. Затем они осмотрели детский сад. Гости ознакомились с инфраструктурой микрорайона, оценили крытый тренажерный зал и отправились в новую школу.