Путин встретился с шахматистами в Сочи и пожелал им удачи на олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября встретился с членами сборных команд России по шахматам и пожелал им успехов на соревнованиях

Шахматисты приехали в Сочи на сборы перед 43-ей Всемирной шахматной олимпиадой. Она пройдет в Батуми с 23 сентября по 5 октября. Российские команды уедут на соревнования 22 сентября.

«Путин поговорил с шахматистами о популяризации игры в России и о воспитании нового поколения шахматистов, в том числе на базе центра "Сириус"», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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На встрече присутствовали игроки мужской сборной Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов.

В беседе приняли участие представительницы женской сборной Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Валентина Гунина, Ольга Гиря. Также был президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

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