На Ставрополье в ДТП погиб 99-летний водитель

Ставропольский край

Распечатать

В Благодарненском районе Ставропольского края 20 сентября произошла авария, в которой погиб один человек

Авария произошла в 11:00 на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск. По предварительным данным, 99-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выезжал с второстепенной дороги и не пропустил Lada Priora. 

В результате столкновения пенсионер скончался. Медики не установили, умер ли мужчина во время аварии или ранее. Двоих пассажиров ВАЗа госпитализировали. 

Во втором автомобиле находился новорожденный ребенок. Он был в специальной люльке на заднем сидении и не получил травм. Полицейские уточняют обстоятельства произошедшего, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД. 

Как сообщали Юга.ру, 20 сентября на Ставрополье водитель легковушки выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое подростков. 

Аварии Автомобили ДТП смерть Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре троих мужчин обвиняют в убийстве, разбое и мошенничестве
Леопард Артек поймал в Кавказском заповеднике молодого оленя
Пострадавшим от пыток в Белореченской воспитательной колонии выплатят 4,5 млн рублей
В Краснодаре на пересечении улиц Тургенева и Гагарина на несколько дней отключат светофор
Ростовчанин ранил ножом женщину и зарезал еще одну
В Ессентуках вернут обратно в больницу сбежавшего пациента с заразной формой туберкулеза

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале