На Ставрополье в ДТП погиб 99-летний водитель
В Благодарненском районе Ставропольского края 20 сентября произошла авария, в которой погиб один человек
Авария произошла в 11:00 на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск. По предварительным данным, 99-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выезжал с второстепенной дороги и не пропустил Lada Priora.
В результате столкновения пенсионер скончался. Медики не установили, умер ли мужчина во время аварии или ранее. Двоих пассажиров ВАЗа госпитализировали.
Во втором автомобиле находился новорожденный ребенок. Он был в специальной люльке на заднем сидении и не получил травм. Полицейские уточняют обстоятельства произошедшего, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Как сообщали Юга.ру, 20 сентября на Ставрополье водитель легковушки выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое подростков.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.