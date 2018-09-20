На Ставрополье в ДТП погиб 99-летний водитель

В Благодарненском районе Ставропольского края 20 сентября произошла авария, в которой погиб один человек

Авария произошла в 11:00 на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск. По предварительным данным, 99-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выезжал с второстепенной дороги и не пропустил Lada Priora.

В результате столкновения пенсионер скончался. Медики не установили, умер ли мужчина во время аварии или ранее. Двоих пассажиров ВАЗа госпитализировали.

Во втором автомобиле находился новорожденный ребенок. Он был в специальной люльке на заднем сидении и не получил травм. Полицейские уточняют обстоятельства произошедшего, пишет NewsTracker со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.