На Ставрополье водитель легковушки выехал на встречную полосу. Пострадали четверо, в том числе подростки

В Кисловодске 19 сентября произошла авария, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое подростков

ДТП произошло в 20:30 на улице Прудной. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Great Wall.

В легковушке на заднем пассажирском сиденье находились местные жительницы 13 и 15 лет. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. За рулем был 19-летний кисловодчанин, который имеет водительский стаж один год. Водитель иномарки не пострадал.

Подростков с многочисленными переломами и серьезными травмами доставили в больницу, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на УГИБДД России по Ставропольскому краю.