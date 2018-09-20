На Ставрополье водитель легковушки выехал на встречную полосу. Пострадали четверо, в том числе подростки

Ставропольский край

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В Кисловодске 19 сентября произошла авария, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое подростков

ДТП произошло в 20:30 на улице Прудной. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Great Wall.

В легковушке на заднем пассажирском сиденье находились местные жительницы 13 и 15 лет. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. За рулем был 19-летний кисловодчанин, который имеет водительский стаж один год. Водитель иномарки не пострадал. 

Подростков с многочисленными переломами и серьезными травмами доставили в больницу, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на УГИБДД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, 16 сентября в Кировском округе Ставропольского края столкнулись две легковушки, пострадали трое, в том числе ребенок.

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