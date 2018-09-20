С 2019 года россиянам начнут выдавать новые номера на автомобили

В России с 2019 года начнут выдавать номерные знаки нового образца

С 1 января 2019 года в соответствии с приказом Росстандарта 555-ст вводится в действие новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Согласно документу, в России появится десять новых типов номерных знаков.

Владельцы мотоциклов теперь смогут получить уменьшенные по размеру номера. Это необходимо, если площадка под знак у иностранных мотоциклов меньше, чем стандартные российские номера.

Кроме того, появится новый вид номеров, рассчитанный для нестандартных задних площадок японских и американских автомобилей.

Также впервые вводятся собственные номера для спортивных и ретромашин (с буквами «К» и «С», отделенными чертой от остальных символов). Свои знаки появятся и у мопедов, сообщает «Коммерсантъ».