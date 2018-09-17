На Ставрополье в ДТП один человек погиб и трое пострадали, в том числе ребенок
Ставропольский край Маша Томилина
В Кировском округе Ставропольского края 16 сентября произошла авария с участием двух легковых автомобилей, есть жертвы
ДТП произошло на 22-м км дороги Георгиевск — Новопавловск. Водитель автомобиля «Богдан» обгонял машину и выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗом.
На месте аварии скончалась пассажирка «Богдана». Пострадали водители обеих машин, а также ребенок, который ехал в «Богдане», сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на управление ГИБДД по Ставропольскому краю.
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