На Ставрополье в ДТП один человек погиб и трое пострадали, в том числе ребенок

В Кировском округе Ставропольского края 16 сентября произошла авария с участием двух легковых автомобилей, есть жертвы

ДТП произошло на 22-м км дороги Георгиевск — Новопавловск. Водитель автомобиля «Богдан» обгонял машину и выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗом.

На месте аварии скончалась пассажирка «Богдана». Пострадали водители обеих машин, а также ребенок, который ехал в «Богдане», сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на управление ГИБДД по Ставропольскому краю.