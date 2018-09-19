Росавтодор ищет подрядчика для реконструкции трассы из Новороссийска в Керчь за 8,4 млрд рублей

Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» объявило конкурс для поиска подрядчика на реконструкцию автодороги Новороссийск — Керчь и подъездов к морпортам и Крымскому мосту

Согласно материалам, опубликованным на портале госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 8,4 млрд рублей. Работы полностью будут финансироваться за счет федерального бюджета.

Подрядчик должен будет выполнить работы по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск — Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь на участке км 47 — км 52 (обход Анапы)».

Всего будет реконструировано 24,18 км дороги, после этого расчетная скорость движения на этом участке составит 120 км/ч. Помимо основных работ планируется обустройство остановок и тротуаров около них, а также установка девяти комплектных блочных трансформаторных подстанций.

Завершить работы подрядчик должен будет до конца октября 2021 года, а в течение двух месяцев после этого — получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Планируется, что работы на трассе начнутся в районе села Джигинка под Анапой и пройдут от него до хутора Белый и станицы Старотитаровской в Темрюкском районе. Через реку Старая Кубань планируется установить мост, четыре путепровода, два сооружения для связи разобщенных территорий и три надземных пешеходных перехода с подъемныи платформами для маломобильных групп.

Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту открылось 15 мая. За летний сезон трафик по мосту в два раза превысил прошлогодний показатель паромной переправы — новой дорогой воспользовались 2,3 млн транспортных средств, в то время как за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,3 млн легковых автомобилей и автобусов.

При этом существующие подходы к мосту и со стороны Кубани, и со стороны Крыма не рассчитаны на такой трафик, там возникали заторы.