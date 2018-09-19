В Дагестане задержали подозреваемых в изготовлении фальшивых 30 млн рублей

Дагестан

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В Дагестане задержали двоих подозреваемых в изготовлении фальшивых купюр на сумму 30 млн рублей и заготовке еще 100 млн рублей

Во время обысков в Махачкале и Каспийске полицейские нашли около 30 млн рублей и заготовки на сумму более 100 млн рублей. Фальшивые купюры были номиналом в 5 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование: клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы.

Против мужчин возбудили уголовные дела по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Проводятся мероприятия по установлению соучастников преступления, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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