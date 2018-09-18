При картельном сговоре в Дагестане могли проводиться до трети торгов. Такие данные привел замглавы ФАС России Андрей Цариковский

«Масштабы картельного сговора в Дагестане очень большие. Мы куда ни шли, обнаруживали либо открытый картель, либо следы картеля. Думаю, что от 10% до 30% торгов можно отнести в "серую" зону», — цитирует Цариковского ТАСС.

Глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в свою очередь сообщил, что в ближайшее время в республике могут появиться новые «картельные дела».

«Мы прогнозируем еще несколько дел по Дагестану. Не будем говорить, в каких сферах, но я думаю, в ближайшее время еще два-три дела будет», — сказал Тенишев.

Как сообщали Юга.ру, специалисты антимонопольной службы прибыли в Дагестан в июле по приглашению руководителя республики Владимира Васильева. По итогам их работы были выявлены картельные сговоры на 25 млрд рублей.

Среди самых крупных — картель в сфере закупок медикаментов и медтехники. К нему оказался причастен экс-глава минздрава Дагестана Танка Ибрагимов. Он, его заместитель, а также специалисты отдела госзакупок минздрава РД подозреваются в создании организованной преступной группы, которая занималась хищениями из бюджета. В частности, они причастны к хищению 44 млн рублей путем завышения цен на медоборудование и к хищению 71 млн рублей при поставке медикаментов для нужд медучреждений Дагестана. Прокуратура зафиксировала «согласованные действия, направленные на формальное проведение аукционов в отсутствие конкурентной борьбы и позволяющие минимально снижать цену контракта от начальной максимальной цены».

Также картель был выявлен в сфере дорожного строительства на 17 млрд рублей.