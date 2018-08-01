Группа ФНС завершила работу в Дагестане. Выявлены картельные сговоры на 25 млрд рублей

Врио главы Дагестана Владимир Васильев и замруководителя ФАС России Андрей Цариковский обсудили итоги расследования Рабочей группы центрального аппарата службы по выявлению картелей

Цариковский сообщил, что расследование проводили более 30 сотрудников ФАС и их коллег из силовых ведомств. Он подчеркнул, что масштабы картелизации экономики в регионе велики.

«По результатам возбуждены два дела в сфере фармацевтики и в области дорожного строительства. Незаконно получений доход в результате действия этих картелей составил 8 млрд и 17 млрд рублей соответственно», — цитирует замруководителя ФАС пресс-служба руководства Дагестана.

Владимир Васильев в свою очередь поблагодарил службу за сотрудничество и отметил, что республика рассчитывает на дальнейшее взаимодействие. Цариковский подчеркнул, что ФАС будет «продолжать выявлять сговоры, которые являются опухолью на теле экономике страны, и хирургически удалять метастазы».

Как сообщали Юга.ру, специалисты антимонопольной службы прибыли в Дагестан по приглашению Владимира Васильева.

После стало известно, что они выявили картель в сфере закупок медикаментов и медтехники. К нему оказался причастен экс-глава Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов. Он, его заместитель, а также специалисты отдела госзакупок минздрава РД подозреваются в создании организованной преступной группы, которая занималась хищениями бюджета. В частности, они причастны к хищению 44 млн рублей путем завышения цен на медоборудование и к хищению 71 млн рублей при поставке медикаментов для нужд медучреждений Дагестана. Прокуратура зафиксировала «согласованные действия, направленные на формальное проведение аукционов в отсутствие конкурентной борьбы и позволяющие минимально снижать цену контракта от начальной максимальной цены».

А накануне врио главы Дагестана заявил о выявлении нецелевого расходования денег, выделенных на строительство дорог, и возбуждении уголовного дела. Однако он озвучивал цифру в 800 млн рублей.