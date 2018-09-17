Все пассажиры попавшего в ДТП на Кубани автобуса выехали в Ярославль. Водителя могут лишить прав

Днем 17 сентября все пассажиры автобуса Анапа — Ярославль, попавшего в ДТП в Ленинградском районе Кубани, выехали домой

Представитель компании, организовавшей поездку, сообщил, что серьезно никто из пассажиров не пострадал, врачи всех отпустили, поэтому они отправились домой вместе, передает РИА Новости.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что все пострадавшие были выписаны к 16 часам. Автобус для их перевозки выделила администрация Ленинградского района. В дороге их сопровождает фельдшер.

В отношении водителя попавшего в ДТП автобуса составлены четыре протокола о нарушении требований безопасности при перевозках пассажиров и 23 определения о нарушении ПДД, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Санкции по ч. 2, 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ предусматривают наложение штрафа в размере 3 тыс. рублей, а по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ водителю может грозить административный штраф до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет.

Как сообщали Юга.ру, авария с участием пассажирского автобуса Neoplan произошла в Ленинградском районе ночью 16 сентября — он вылетел с трассы в лесополосу. В районные больницы доставили 22 человека.

По предварительным данным, водитель автобуса не увидел Т-образный перекресток, где ему нужно было повернуть, и проехал прямо.