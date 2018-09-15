В Дагестане бывший главврач горбольницы незаконно выписал себе и своим сотрудникам 238 млн рублей премий

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного врача Городской клинической больницы № 1

Прокуратура провела проверку и установила, что с 2016 года по апрель 2018 года главный врач больницы вместе с другими сотрудниками издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных медиков премиями. Общая сумма составила более 238 млн рублей.

В дальнейшем, по указанию главного врача его заместитель добивалась от сотрудников возврата руководству больницы большей части необоснованно перечисленных денег. Она заявила, что в больницу необходимо купить дорогостоящее медицинское оборудование, поэтому нужно вернуть деньги. В результате она получила от двоих сотрудников больницы 3,7 млн рублей.

Материалы проверки направили в следственный комитет. После этого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.