В Дагестане бывший главврач горбольницы незаконно выписал себе и своим сотрудникам 238 млн рублей премий
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного врача Городской клинической больницы № 1
Прокуратура провела проверку и установила, что с 2016 года по апрель 2018 года главный врач больницы вместе с другими сотрудниками издавал необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных медиков премиями. Общая сумма составила более 238 млн рублей.
В дальнейшем, по указанию главного врача его заместитель добивалась от сотрудников возврата руководству больницы большей части необоснованно перечисленных денег. Она заявила, что в больницу необходимо купить дорогостоящее медицинское оборудование, поэтому нужно вернуть деньги. В результате она получила от двоих сотрудников больницы 3,7 млн рублей.
Материалы проверки направили в следственный комитет. После этого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Спортивный обозреватель Алексей Андронов констатирует: «Краснодар» совсем не зря расстался с Федором Смоловым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.