«Ахмат» нанес «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ

Чечня, Вся Россия

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 16 сентября провел выездной матч против московского «Спартака»

Встреча 7-го тура премьер-лиги прошла на «Открытие Арене» и завершилась поражением хозяев — 1:2.

Счет на 20-й минуте открыл защитник чеченского клуба Родолфо, пробив пенальти после того, как Ивелин Попов сбил Бернарда Беришу. На 56-й минуте Георгий Джикия сравнял счет, однако на 86-й минуте Антон Швец точно пробил под перекладину ворот москвичей и обеспечил победу «Ахмату».

Матч посетили 30 тыс. 136 болельщиков.

После этой игры красно-белые с 14 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, грозненский клуб с 10 очками в активе идет восьмым.

В 8-м туре премьер-лиги команда Рашида Рахимова 22 сентября на своем поле примет «Оренбург», на следующий день «Спартак» в московском дерби встретится с ЦСКА.

Как сообщали Юга.ру, ранее 16 сентября «Краснодар» на выезде разгромил махачкалинский «Анжи».

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