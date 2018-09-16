В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, который готовил наркотики на кладбище

Полицейские Прохладненского района Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в изготовлении и хранении крупной партии наркотиков

В момент задержания мужчина занимался изготовлением наркотиков. У него была при себе разная посуда, пластиковые емкости и черный полимерный пакет с растительным веществом зеленого цвета.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали на территории христианского кладбища хутора Матвеевского 45-летнего жителя города Прохладного.

Мужчина пояснил, что в пакете дикорастущая конопля, которую он сорвал возле кладбища для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — марихуана массой 356,4 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что подозреваемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности. Он заключен под стражу.