В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, который готовил наркотики на кладбище

Кабардино-Балкария

Распечатать

Полицейские Прохладненского района Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в изготовлении и хранении крупной партии наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля задержали на территории христианского кладбища хутора Матвеевского 45-летнего жителя города Прохладного.

В момент задержания мужчина занимался изготовлением наркотиков. У него была при себе разная посуда, пластиковые емкости и черный полимерный пакет с растительным веществом зеленого цвета. 

Читайте также:

Мужчина пояснил, что в пакете дикорастущая конопля, которую он сорвал возле кладбища для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — марихуана массой 356,4 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что подозреваемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности. Он заключен под стражу.

кладбище Наркотики Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минобороны РФ: Сбившая малазийский Boeing под Донецком ракета была на вооружении Украины
На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти младенца от травмы головы
Житель Ростова украл дорожные знаки и соорудил из них изгородь и виноградник
В первой половине недели на Кубани сохранится дождливая погода. В Краснодаре будет солнечно
Ростовчанин взял в аренду велосипед и сдал его в ломбард
В Сочи будут судить учительницу за организацию похода, в котором потерялся и погиб 13-летний мальчик

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале