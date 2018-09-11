В Адыгее построили фруктохранилище за 400 млн рублей

В Адыгее построили современное фруктохранилище мощностью 6 тыс. тонн

Общая сумма вложений садоводческого предприятия республики ООО «ЮМИКС» составила более 400 млн рублей. В новом фруктохранилище установлено передовое холодильное оборудование, при котором условия хранения осуществляются в динамической системе. Контролировать этот процесс возможно с помощью удаленного мониторинга.

В цехе сортировки фирма установила новую сортировочную линию стоимостью 43 млн рублей. Ее производительность составляет 12 тонн в час. Еще 3 млн рублей направили на установку новой подстанции для бесперебойного энергоснабжения.

Как сообщил владелец ООО КХ «Мускат» и ООО «ЮМИКС» Юрий Тюльпаров, срок окупаемости проекта — около трех лет. При этом предприятие рассчитывает на получение господдержки в виде субсидий.