В Адыгее построили фруктохранилище за 400 млн рублей
В Адыгее построили современное фруктохранилище мощностью 6 тыс. тонн
Общая сумма вложений садоводческого предприятия республики ООО «ЮМИКС» составила более 400 млн рублей. В новом фруктохранилище установлено передовое холодильное оборудование, при котором условия хранения осуществляются в динамической системе. Контролировать этот процесс возможно с помощью удаленного мониторинга.
В цехе сортировки фирма установила новую сортировочную линию стоимостью 43 млн рублей. Ее производительность составляет 12 тонн в час. Еще 3 млн рублей направили на установку новой подстанции для бесперебойного энергоснабжения.
Как сообщил владелец ООО КХ «Мускат» и ООО «ЮМИКС» Юрий Тюльпаров, срок окупаемости проекта — около трех лет. При этом предприятие рассчитывает на получение господдержки в виде субсидий.
«Важно, что с увеличением урожайности решаются и вопросы сохранности продукции, совершенствования систем переработки, сортировки. Предприятие развивается. Чтобы стать конкурентоспособным производителем, нужно поддерживать высокое качество продукции, применять новейшие технологии и научный подход. И в этом деле хозяйство достигло успехов. Речь идет также о новых рабочих местах, увеличении налогооблагаемой базы, решении социальных вопросов. Такие социально ориентированные предприятия мы будем поддерживать», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.
Для сохранности урожая в Адыгее сейчас действуют хранилища вместимостью 20,46 тыс. тонн. С учетом ожидаемого роста урожая плодово-ягодных культур в регионе за 2018–2024 годы планируют построить хранилища общей емкостью более 52 тыс. тонн.
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