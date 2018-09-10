В Крыму задержали двух пьяных украинских рыбаков. Они прибыли для налаживания дружбы

Крым, Вся Россия

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Российские пограничники задержали двух граждан Украины, которые незаконно пришвартовались к берегу Крыма, нарушив госграницу РФ

Двух нетрезвых рыбаков, приплывших на моторной лодке, задержали у береговой линии озера Сиваш в Джанкойском районе. Они заявили, что проживают в украинском селе Стрелковое. На борту лодки пограничники обнаружили около 20 кг рыбы.

«Иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — цитирует «Интерфакс» сообщение пограничного управления ФСБ по Крыму.

Обоих мужчин задержали на срок до 48 часов «для подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств совершенного правонарушения», добавили в управлении.

Безопасность
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