Автобус ХК «Сочи» попал в ДТП в Петербурге. На матч команда добиралась на метро

Краснодарский край, Вся Россия

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Автобус с игроками хоккейного клуба «Сочи» попал в ДТП по дороге на матч против СКА в Санкт-Петербурге

О происшествии в своем инстаграме сообщил защитник «леопардов» Никита Щитов. На фото видно, что автобус, перевозивший хоккеистов, столкнулся с микроавтобусом Ford. В результате команде пришлось добираться на игру на метро.

«Небольшой форс-мажор не повлиял на настрой парней на игру. В "Ледовый" на матч против СКА мы добирались на метро», — прокомментировал ситуацию клуб в соцсетях.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи» состоится 10 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30.

ДТП ХК «Сочи»
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