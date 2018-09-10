Курсы доллара и евро обновили максимумы марта 2016 года

Днем 10 сентября доллар и евро достигли максимальной отметки впервые за два с половиной года

На Московский бирже доллар подорожал до 70,04 рубля, евро — до 81,11 рубля, передает RT. В прошлый раз иностранные валюты превышали отметки в 70 и 81 рубль в марте 2016 года.

Как сообщали Юга.ру, 9 августа после анонса США о подготовке новых санкций в отношении России доллар вырос на 2,69 рубля и обновил антирекорд ноября 2016 года, а евро подорожал на 3 рубля. 23 августа американская валюта достигла отметки апреля 2016 года.