Курс доллара превысил отметку 69 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс рубля на торгах Московской биржи 23 августа показал падение по отношению к доллару и евро

Эксперты связали рост курсов валют и ослабление рубля с тем, что Центробанк России увеличил закупки иностранной валюты на внутреннем рынке, а также возможное введение новых санкций США, передают «Ведомости» .

Курс доллара в расчете на 24 августа превысила отметку 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года, достигнув 69,01 рублей. Евро подорожал до 79,77 рублей.

После скачка курсов 23 августа ЦБ на своем сайте объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября. После этого доллар подешевел на 1,35 рубля, до 67,66 руб, а евро — на 1,41 рубля, до 78,36 рубля.

Как сообщали Юга.ру, 9 августа после анонса США о подготовке новых санкций в отношении России евро подорожал на 3 рубля, а доллар вырос на 2,69 рубля и обновил антирекорд ноября 2016 года.