Ставропольский штаб Навального сообщил о задержании 10 человек на протестной акции
Штаб Алексея Навального в Ставрополе 9 сентября сообщил об итогах акции против повышения пенсионного возраста
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В группе штаба говорится, что было задержано десять человек. К ним не пускали адвокатов, среди задержанных были несовершеннолетние. Однако на ночь в полиции остался только один человек.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове-на-Дону на акции 9 сентября задержали координатора местного штаба Навального Сергея Гривко, его заместителя Татьяну Спорышеву и сотрудника штаба Валерию Дзбоеву. Данные о задержанных участниках акции в Краснодаре разнятся: адвокат Алексей Аванесян рассказало не менее 30 задержанных, краснодарский штаб Навального пишет, что в полицию отвезли не менее 100 человек.
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