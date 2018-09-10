Ставропольский штаб Навального сообщил о задержании 10 человек на протестной акции

Ставропольский край

Распечатать

Штаб Алексея Навального в Ставрополе 9 сентября сообщил об итогах акции против повышения пенсионного возраста

Читайте также:

В группе штаба говорится, что было задержано десять человек. К ним не пускали адвокатов, среди задержанных были несовершеннолетние. Однако на ночь в полиции остался только один человек. 

Как сообщали Юга.ру, в Ростове-на-Дону на акции 9 сентября задержали координатора местного штаба Навального Сергея Гривко, его заместителя Татьяну Спорышеву и сотрудника штаба Валерию Дзбоеву. Данные о задержанных участниках акции в Краснодаре разнятся: адвокат Алексей Аванесян рассказало не менее 30 задержанных, краснодарский штаб Навального пишет, что в полицию отвезли не менее 100 человек.

Митинги Полиция Ставрополь

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Роспотребнадзор предупредил возможном распространении новых штаммов гриппа
В Дагестане пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
Под Краснодаром в ДТП пострадали три человека
В Краснодаре во время ссоры двух водителей началась стрельба
В России предложили ввести стандарт уровня и качества жизни ребенка
В Краснодаре на протестной акции задержали 60 человек — «ОВД-Инфо»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале