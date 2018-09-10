Ставропольский штаб Навального сообщил о задержании 10 человек на протестной акции

Штаб Алексея Навального в Ставрополе 9 сентября сообщил об итогах акции против повышения пенсионного возраста

В группе штаба говорится, что было задержано десять человек. К ним не пускали адвокатов, среди задержанных были несовершеннолетние. Однако на ночь в полиции остался только один человек.