В Ростове на несогласованной протестной акции задержали сотрудников штаба Навального

В Ростове-на-Дону активисты местного штаба Алексея Навального 9 сентября сообщили о задержаниях на акции против повышения пенсионного возраста

В группе регионального штаба сообщается, что задержали координатора штаба Сергея Гривко, его заместителя Татьяну Спорышеву и сотрудника штаба Валерию Дзбоеву. Их отвезли в отдел полиции №7 Пролетарского района. На задержанных составили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Гривко осматривали врачи — во время задержания его сильно ударили в торс, однако подозрение на перелом ребер не подтвердилось.

«Всех сотрудников штаба оставили в отделе полиции на ночь. Мы предполагаем, что суд состоится утром или в течение дня», — говорится в сообщении штаба.