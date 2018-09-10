В Ростове на несогласованной протестной акции задержали сотрудников штаба Навального

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону активисты местного штаба Алексея Навального 9 сентября сообщили о задержаниях на акции против повышения пенсионного возраста

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В группе регионального штаба сообщается, что задержали координатора штаба Сергея Гривко, его заместителя Татьяну Спорышеву и сотрудника штаба Валерию Дзбоеву. Их отвезли в отдел полиции №7 Пролетарского района. На задержанных составили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Гривко осматривали врачи — во время задержания его сильно ударили в торс, однако подозрение на перелом ребер не подтвердилось.

«Всех сотрудников штаба оставили в отделе полиции на ночь. Мы предполагаем, что суд состоится утром или в течение дня», — говорится в сообщении штаба.

Как сообщали Юга.ру, по данным администрации, в несогласованной акции против пенсионной реформы в Краснодаре участвовали 150 человек. Данные о задержанных разнятся: адвокат Алексей Аванесян рассказал о не менее 30 задержанных, краснодарский штаб Навального пишет, что в полицию отвезли не менее 100 человек.

Митинги Полиция Ростов-на-Дону

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