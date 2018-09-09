В Адыгее в ДТП погибли две женщины и два ребенка

В Адыгее возле аула Понежукай Теучежского района 8 сентября произошло ДТП с четырьмя погибшими

Как уточнили в пресс-службе МВД по Адыгее, травмы, несовместимые с жизнью, в аварии получили трое пассажиров автомобиля Hyundai Solaris: 57-летняя женщина и двое детей в возрасте 3 и 4 лет. Все они — жители Тахтамукайского района. Также погибла пассажирка автомобиля Toyota Corolla — 93-летняя жительница Краснодара.

«На место аварии была направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — отметили в МВД по Адыгее.

Также в Теучежском районе 8 сентября около 20.00 автодорога М-4 «Дон» произошло еще одно столкновение двух легковых автомобилей, в результате погиб один человек.