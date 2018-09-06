В Карачаево-Черкесской Республике нашли тело пропавшего месяц назад подростка

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии 5 сентября нашли тело пропавшего мальчика

По данным следствия, в августе 15-летний мальчик с инвалидностью ушел из дома в селе Элькуш на прогулку и не вернулся. В этот же день следователи начали проводить оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка. К поиску привлекли сотрудников полиции, горно-спасательный отряд и спасателей МЧС, сотрудников и волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родственников, соседей, односельчан, а также волонтеров из многих регионов России.

Пропавшего мальчика искали ежедневно с рассвета до наступления темноты. Всего в поисковой операции участвовали несколько сотен человек, квадрокоптеры, наземный транспорт. Проверили множество видеокамер наружного наблюдения. Удаленные участки обследовали наездники на лошадях.

Тело мальчика нашли 5 сентября в густой траве в труднодоступном районе в 11 км от его дома. Согласно судебно-медицинской экспертизе, у подростка сломаны кости основания черепа и множественные переломы ребер. Это дает основания полагать, что против мальчика совершили преступление.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.