В работе интернета после 11 октября начнутся перебои. Так надо

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресам (ICANN) предупредила о глобальных перебоях в работе интернета после 11 октября

Причиной перебоев станет первое в истории масштабное обновление ключей шифрования. Они необходимы для защиты информации, хранящейся на компьютерах по всему миру, говорится в сообщении корпорации.

По словам представителей ICANN, процент пользователей, которые столкнутся с проблемами, будет минимальным.

ICANN — международная некоммерческая организация, созданная в 1998 году для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета.

Корпорация ICANN ввела криптографические ключи в 2010 году для того, чтобы защищать информацию пользователей интернета от хакерских атак.

Официальным днем рождения интернета считается 6 августа. В этот день в 1991 году Тим Бернерс-Ли открыл первый в мире веб-сайт — Info.cern.ch, на страницах которого опубликовал принципы работы веб-серверов и веб-браузеров. Этот сайт позднее стал первым интернет-каталогом со ссылками на другие ресурсы.