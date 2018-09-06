В «КЛЮЧАВТО Люберцы» выдали юбилейный 20-тысячный кредит на покупку Mitsubishi Outlander

АО МС Банк Рус, осуществляющий кредитование на покупку автомобилей Mitsubishi в салонах официальных дилеров бренда, выдал в дилерском центре «КЛЮЧАВТО Люберцы» юбилейный 20-тысячный кредит покупателю кроссовера Mitsubishi Outlander

Такое количество кредитных продаж побило рекорд среди всех моделей Mitsubishi за всю историю деятельности банка Mitsubishi Corporation в России, отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

20-тысячным проданным в России Mitsubishi Outlander стал кроссовер коричневого цвета с двухлитровым двигателем и вариатором, его приобрела жительница Москвы. По словам специалистов, востребованность модели зависит от уникальных условий кредитования АО МС Банк Рус — программы «0% на 3 года». Именно по ней был приобретен юбилейны автомобиль.

«Mitsubishi Outlander длительный период является наиболее популярным автомобилем в модельном ряду бренда с высокой долей продаж в кредит. За первые семь месяцев 2018 объем реализации модели в России составил 13218 новых автомобилей, из которых 6038 — по кредитным программам», — отметили в автохолдинге.

Как сообщали Юга.ру, что компания КЛЮЧАВТО стала партнером Mitsubishi Motors в Москве. Крупнейший автохолдинг юга России и представительство бренда подписали дилерское соглашение и в августе запустили новый центр Mitsubishi в столичном дивизионе. Дилерская сеть КЛЮЧАВТО в Москве пополнилась новой маркой и шестым по счету предприятием. Новый дилерский центр располагается по адресу Новорязанское шоссе, д. 1.