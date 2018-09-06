Число разводов в России за десять лет снизилось на 15%

Росстат представил данные, согласно которым в России за последние десять лет количество расторгаемых браков сократилось на 15%

В первом полугодии 2018 года развелись 295 тыс. 471 пар. В период с января по июнь 2008 года было 345 тыс. 827 разводов.

К уменьшению числа разводов привело сокращение количества браков и повышение уровня жизни россиян, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Он отметил, что в сравнении с 1990-ми и началом 2000-х ситуация с разводами улучшилась.

«Брак стал представлять большую ценность, чем в период нестабильности», — цитирует эксперта RT.

Как сообщали Юга.ру, в начале августа Росстат представил данные, согласно которым количество заключенных браков за десять лет сократилось на 16,9%.

При этом за первые шесть месяцев 2018 года число свадеб уменьшилось на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом пришлого года.