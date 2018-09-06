На Ставрополье 85-летняя женщина упала в костер и сгорела

Ставропольский край

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В Труновском районе Ставропольского края 3 сентября пенсионерка погибла, упав в костер

Следствие установило, что 85-летняя женщина сжигала сухостой у себя в огороде. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала в костер. Соседи увидели сильный огонь, нашли пенсионерку и вызвали скорую.

Женщину доставили в реанимацию ГБУЗ СК «Труновская центральная районная больница», где она скончалась от обширных ожогов тела.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет смерть
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