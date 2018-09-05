В Кабардино-Балкарии назначили главного архитектора республики
Главным архитектором Кабардино-Балкарской Республики стал Астемир Унажоков
Распоряжение об этом 5 сентября подписал председатель правительства республики Алий Мусуков.
«Назначить Астемира Унажокова заместителем министра строительства и дорожного хозяйства — главным архитектором Кабардино-Балкарии», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.
Как сообщали Юга.ру, на заседании парламента Кабардино-Балкарии в марте решили ввести должность главного архитектора республики.
Кто такой Астемир Унажоков
Астемир Унажоков входит в союз архитекторов Кабардино-Балкарии. Ранее он был руководителем департамента архитектуры и градостроительства администрации Нальчика.
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