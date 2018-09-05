В Кабардино-Балкарии назначили главного архитектора республики

Главным архитектором Кабардино-Балкарской Республики стал Астемир Унажоков

Распоряжение об этом 5 сентября подписал председатель правительства республики Алий Мусуков. «Назначить Астемира Унажокова заместителем министра строительства и дорожного хозяйства — главным архитектором Кабардино-Балкарии», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Как сообщали Юга.ру, на заседании парламента Кабардино-Балкарии в марте решили ввести должность главного архитектора республики.

Кто такой Астемир Унажоков