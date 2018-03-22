В Кабардино-Балкарии учредили должность главного архитектора

На заседании парламента Кабардино-Балкарии в марте приняли решение ввести должность главного архитектора

Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Татьяна Швачий сообщила, что согласно перечню поручений президента РФ устанавливается прямое подчинение главного архитектора главе региона.

Допускается совмещение должности главного архитектора с должностью государственного гражданского служащего, сообщает пресс-служба парламента Кабардино-Балкарии.

Пока не уточняется, кто займет эту должность.