«ЕвроХим» завершил реконструкцию производства аммиака в Невинномысске

Производитель минеральных удобрений «ЕвроХим» закончил работы по реконструкции производства аммиака в Невинномысске Ставропольского края

Увеличенная производительность позволит покрывать нужды и «Невинномысского азота», и Белореченского завода минеральных удобрений в Краснодарском крае. Об этом генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев рассказал в интервью «Российской газете» , приуроченному к 17-летию компании.

Глава «ЕвроХима» отметил, что общий объем удобрений, произведенных в 2017 году на базе «Белореченских минудобрений», составил 603 тыс. тонн. В этом году на предприятии запустили новый цех водорастворимых удобрений, при строительстве которого компания впервые получила региональные льготы по налогам.

Общий объем удобрений, произведенных на «Невинномысском азоте» в прошлом году, составил 2,62 млн тонн. На предприятии запустили новое производство NPK-удобрений и построили новый склад для них и теперь там достаточно площадей, чтобы хранить NPК разных марок.

Игорь Нечаев также рассказал, что «ЕвроХим» и правительство Ставропольского края подписали соглашения о льготах по налогам на прибыль и имущество по трем проектам — NPK, аммиаки и карбамид.

В 2017 году общий объём производства минеральных удобрений на предприятиях «ЕвроХима» составил 10,7 млн. тонн, железорудного концентрата — 6,2 млн. тонн. В настоящий момент «ЕвроХим» входит в десятку ведущих мировых производителей удобрений, а с вводом в эксплуатацию калийных производств наша компания выйдет на третье место в мире.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» занимается производством азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также индустриальных продуктов и полезных ископаемых. Группа ведет добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. В компании работают более 26 тыс. человек.