Краснодарская сеть «Владос» попала в число 25 лучших региональных ИТ-компаний

Сеть магазинов электроники «Владос» 11-й раз стала победителем рейтинга CRN «25 лучших региональных IT-компаний — 2018»

«Владос» начал работать в 1991 году и является одним из старейших финалистов рейтинга «25 лучших региональных ИТ-компаний». Организация стала одной из двух участниц рейтинга, которые смогли выйти в финал 11 раз из 11 возможных, отмечается на сайте CRN/RE.

Руководитель «Владоса» Левон Акопов отметил, что победа в этом рейтинге — заслуга не только компании, но и клиентов.

«Мы делаем ставку не на прямой или косвенный подкуп сотрудников заказчиков, а на максимально точное соответствие наших предложений потребностям конкретного заказчика при минимально возможной цене», — сказал Акопов.

За последние несколько лет «Владос» запустил четыре новых авторизации сервисного центра. Теперь в кейсах компании есть не только компьютерное оборудование и оргтехника, но и ЖК-телевизоры, бытовая техника и другая электроника.

Кроме того, организация расширяет список услуг по восстановлению информации с вышедших из строя носителей — жесткие диски HDD, флеш-карты и другие носители.