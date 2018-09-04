В Дагестане более 7,5 тыс. человек остались без газа

В Дагестане из-за повреждения газопровода 4 сентября более 7,5 тыс. человек остались без газа

В селе Новое Лидже Табасаранского района из-за ДТП повредился газопровод высокого давления. Без газа остались 7 тыс. 532 абонента, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе Минэнерго России. Ведутся аварийно-восстановительные работы.