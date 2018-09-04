В Дагестане более 7,5 тыс. человек остались без газа
Дагестан Валерия Дульская
В Дагестане из-за повреждения газопровода 4 сентября более 7,5 тыс. человек остались без газа
В селе Новое Лидже Табасаранского района из-за ДТП повредился газопровод высокого давления. Без газа остались 7 тыс. 532 абонента, сообщили «Интерфаксу-Юг» в пресс-службе Минэнерго России.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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