В Энеме предприниматель незаконно организовал свалку и собирал деньги за сбор мусора
Адыгея Оксана Васильченко
В Адыгее предприниматель подозревается в незаконной организации свалки и получении денег от обращения твердых бытовых отходов
Установлено, что бизнесмен в районе поселка Энем организовывал сбор отходов без лицензии на этот вид деятельности.
«По заявлению прокуратуры Тахтамукайского района суд поставновил прекратить деятельность общества по обращению с отходами производства. В отношении директора организации возбудили уголовное дело по п."б" ч. 2 ст. 171 УК РФ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 8 тыс. рублей.
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