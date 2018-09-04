В Энеме предприниматель незаконно организовал свалку и собирал деньги за сбор мусора

В Адыгее предприниматель подозревается в незаконной организации свалки и получении денег от обращения твердых бытовых отходов

Установлено, что бизнесмен в районе поселка Энем организовывал сбор отходов без лицензии на этот вид деятельности.

«По заявлению прокуратуры Тахтамукайского района суд поставновил прекратить деятельность общества по обращению с отходами производства. В отношении директора организации возбудили уголовное дело по п."б" ч. 2 ст. 171 УК РФ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 8 тыс. рублей.