Земфира записала песню на стихи Иосифа Бродского

Певица Земфира 4 сентября опубликовала сингл «Джозеф» на отрывки стихотворений поэта Иосифа Бродского

Это первый трек певицы с 2013 года. Он доступен на официальном сайте Земфиры.

Сингл написан на слова из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».