Земфира записала песню на стихи Иосифа Бродского
Певица Земфира 4 сентября опубликовала сингл «Джозеф» на отрывки стихотворений поэта Иосифа Бродского
Это первый трек певицы с 2013 года. Он доступен на официальном сайте Земфиры.
Сингл написан на слова из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».
В записи трека участвовали электронный исполнитель Mujuice, гитарист группы «Обе две» Дмитрий Емельянов, Стивен Уэстон и Майк Хиллиер. Над обложкой работали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.
Премьера трека состоялась на закрытом новогоднем концерте Земфиры. Также певица исполняла его на летних концертах. Трек доступен на «Яндекс.Музыке» и в iTunes.
Как сообщали Юга.ру, Земфира 14 августа анонсировала новый альбом впервые за пять лет. Последний ее альбом «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году. В 2016 году она опубликовала запись концерта из тура «Маленький человек».
В июле артистка резко негативно высказалась о молодых исполнительницах 18-летней Анастасии Ивановой (Гречке) и 20-летней Елизавете Гырдымовой (Монеточке).
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.