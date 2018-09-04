Земфира записала песню на стихи Иосифа Бродского

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Певица Земфира 4 сентября опубликовала сингл «Джозеф» на отрывки стихотворений поэта Иосифа Бродского

Это первый трек певицы с 2013 года. Он доступен на официальном сайте Земфиры.

Сингл написан на слова из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

В записи трека участвовали электронный исполнитель Mujuice, гитарист группы «Обе две» Дмитрий Емельянов, Стивен Уэстон и Майк Хиллиер. Над обложкой работали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

Премьера трека состоялась на закрытом новогоднем концерте Земфиры. Также певица исполняла его на летних концертах. Трек доступен на «Яндекс.Музыке» и в iTunes.

Как сообщали Юга.ру, Земфира 14 августа анонсировала новый альбом впервые за пять лет. Последний ее альбом «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году. В 2016 году она опубликовала запись концерта из тура «Маленький человек». 

В июле артистка резко негативно высказалась о молодых исполнительницах 18-летней Анастасии Ивановой (Гречке) и 20-летней Елизавете Гырдымовой (Монеточке). 

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