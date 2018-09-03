В Дагестане назначили нового руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев 3 сентября подписал указ о назначении нового руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям

«Назначить Гаджи Гасанова временно исполняющим обязанности руководителя агентства по предпринимательству инвестициям Дагестана», — говорится в документе , опубликованном на сайте главы республики.

Указ уже вступил в силу.

Как писали Юга.ру, в январе временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев пригласил в Дагестан спецгруппу для проверки деятельности местных органов власти.

В том же месяце в Дагестане завели более 70 уголовных дел.