В Адыгее после массовой драки умер мужчина

В поселке Краснооктябрьском под Майкопом в ночь со 2 на 3 сентября произошла массовая драка, в результате которой погиб 35-летний местный житель

Инцидент произошел около 00:30 возле ресторана «Юг» между посетителями заведения. В драке приняли участие не менее четырех человек. Один из них в результате полученных травм скончался на месте происшествия, сообщил порталу Юга.ру замруководителя следственного отдела по Майкопскому району СУ СК РФ по Адыгее Бислан Чич.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время ведется расследование, выясняются обстоятельства происшествия», — заключил Бислан Чич.