Расследованием дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи займется центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в Сочи 3 сентября передали в центральный аппарат Следственного комитета России

Передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб», — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как сообщали Юга.ру, ночью 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате аварийной посадки пострадали 18 человек, один сотрудник аэропорта умер. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Позже Южное следственное управление на транспорте СК РФ назвало возможные причины аварийной посадки самолета.