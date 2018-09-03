Новые дорожные знаки в России смогут менять скоростной режим в зависимости от погоды

Вся Россия

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На российских дорогах планируют установить новые знаки, которые смогут менять показатели разрешаемой скорости в зависимости от дорожных и погодных условий

Знаки будут представлять собой электронное табло с меняющейся информацией. Их планируют размещать на автомагистралях и скоростных трассах с разрешенной скоростью до 110 км/ч и до 90 км/ч соответственно. В зависимости от количества осадков и уровня видимости знаки будут устанавливать оптимальную скорость для конкретных дорожных ситуаций, пишут 3 сентября «Известия».

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Электронные динамические знаки будут стоить в пять-десять раз дороже обычных. Ожидается, что они повысят безопасность на дорогах. Сначала их планируют протестировать на небольших участках дороги, а потом вводить в эксплуатацию на всех трассах страны. 

В 2017 году в России приняли закон «Об организации дорожного движения». Он вступит в силу в конце 2018 года. Нововведения предполагают появление на дорогах «умных светофоров» и возможность управления потоками машин. Их смогут разделять на группы в зависимости от скорости.

Для закона подведомственный институт Минтранса разрабатывает ГОСТ, который будет предусматривать использование интеллектуальной транспортной системы, в том числе новые динамические знаки.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года стало известно, что в России разработали несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек.

Автомобили Дороги Транспорт
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