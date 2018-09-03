В Ростове у школы нашли учебные гранаты

В Ростове-на-Дону правоохранители нашли две учебные гранаты

По данным источника в правоохранительных органах, боеприпасы обнаружили в Западном микрорайоне на улице 2-й Краснодарской. Две гранаты лежали в коробке между тиром и школой. Кому принадлежали боеприпасы, пока неизвестно.

В полиции рассказали, что обнаружили бесхозный предмет, вызвали саперов и оцепили местность. Ничего опасного не было обнаружено, сообщает РИА «Новости».